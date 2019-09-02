حديقة أم الإمارات تطلق الموسم الجديد لحصص اليوجا

المصدر: البيان الإلكتروني

تستعد حديقة أم الإمارات إلى استقبال محبي رياضة "اليوجا"، وذلك اعتباراً من 4 سبتمبر الجاري للمشاركة في حصص اليوجا التي ستقام بالقرب من "بستان الحكمة" يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 7 وحتى 8 مساءً.

وستضم حصص اليوجا، التي تنظمها مدربة اليوجا نيلي ميريس من "سيفن ويلنس"، باقة من تمارين "الهاذا يوجا" و "الفينياسا يوجا" التي تجدد نشاط الجسم والعقل. وسيتم اختتام كل حصة بجلسة تأمل واسترخاء بوضعية "شافاسانا" التي تسمح بإفراز مهدئات الدماغ الطبيعية التي تخفض ضغط الدم ومعدل نبضات القلب ومستويات التوتر.

ويمكن لمحبي رياضة اليوجا الاستمتاع بالحصص الخارجية، حيث يمكنهم الاختيار من بين مجموعة من الباقات المتنوعة التي يتوجب التسجيل فيها مسبقاً عبر الموقع الإلكتروني:

https://www.eventbrite.co.uk/e/yoga-at-umm-al-emarat-park-tickets-70490560163 أو عبر رسائل الواتساب على الرقم 0566020690