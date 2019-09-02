الصين تكتشف مادة هلامية على القمر

المصدر: دبي - البيان

أفادت مهمة استكشاف القمر الصينية «تشانغ آه 4» أن المسبار «يوتو-2»، عثر على مادة شبه هلامية ذات لون ولمعان غريب، أثناء استكشاف الجانب المظلم من القمر. الاكتشاف دفع إلى تركيز المسبار على محاولة معرفة تلك المادة الغريبة، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل».

وذكرت أن المسبار تعثر بتلك المادة في 28 يوليو الماضي، حيث لاحظ أحد أعضاء الفريق أثناء تفحص صور الكاميرا الرئيسة للمسبار، فوهة صغيرة بدت أنها تحوي مادة بلون ولمعان لا يشبهان لون سطح القمر في الأرجاء. ولم يقدم العلماء تفسيراً عن طبيعة المادة الملونة باستثناء أنها تشبه الهلام ولونها غير عادي. وكانت الصين قد صنعت التاريخ بنزولها على الجانب الآخر من القمر في يناير الماضي.