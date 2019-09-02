تدريب النحل للكشف عن الألغام

المصدر: دبي- البيان

يعمل علماء في بريطانيا على تدريب النحل لشم روائح المتفجرات، في محاولة للتعرف على أماكن وجود حقول الألغام الأرضية. وأفادت صحيفة «ديلي ميل» أن نحل العسل سيكون جاهزاً لدوره الجديد في غضون 5 إلى 10 سنوات، وقد تبين أن تدريبه أرخص وأسهل من تدريب الكلاب.

وباستخدام تجربة «بافلوف» في التعلّم الإشراطي، بخلط رائحة المتفجرات برائحة مياه سكرية، تمكن العلماء في جامعة «سانت آندروز»، من تدريب النحل على التفكير بأن الرائحة هي نكتار. ويقول معدّ البحث، روس غلاندرز: «نعلم أن بإمكان النحل رصد حقول الألغام عن بعد 100 متر، لكن ينبغي زيادة المسافة إلى كيلو مترات».