1 إسترليني ثمناً لتحفة أثرية صينية

المصدر: دبي - نهى حوّا

بيعت مزهرية صينية بجنيه استرليني واحد في أحد متاجر بريطانيا الخيرية، ليتبين لاحقاً أنها من كنوز الإمبراطور شيان لونغ، الذي حكم الصين في القرن الثامن عشر، وقيمتها الحقيقية 80 ألف جنيه استرليني.

ووفقاً لموقع صحيفة «ديلي ميل»، وجدت المزهرية طريقها إلى متجر في هارتفوردشير ببريطانيا، بطريقة ما، حيث أُعجب بها أحد الزبائن واشتراها بجنيه استرليني واحد، ثم قام بعرضها لاحقاً على «آي باي» بمبلغ زهيد، لكنه سرعان ما أدرك أن سعرها لا بد من أن يكون أعلى بعد تهافت العروض على تلك المزهرية الصفراء الصغيرة، فاتجه إلى دار مزادات «سودرز فاين آرت» في أسكس، حيث أخبروه بأن المزهرية بقياس ثماني بوصات مصنوعة للإمبراطور الذي حكم الصين خلال الفترة 1735 إلى 1796، وأن أسرة تشان لونغ وضعت علامة وردة على المزهرية، ما يعني أنها لم تكن للتصدير، لكنها واحد من مقتنيات قصور الإمبراطور.

وتمتاز المزهرية على شكل الكمثرى باللون الأصفر المخصص للإمبراطور. وهي مصممة ليتم تثبيتها على الحائط بظهر مسطح وزخرفة نباتية في المقدمة.

وقد نُقش عليها قصيدة للإمبراطور «تشيد بالبخور» مع ختمين باللون الأحمر مكتوب عليها «علامة الإمبراطور تشان لونغ»، كذلك مكتوب عليها «كن دقيقاً، كن غير منقسم».

يعلق رئيس قسم الفن الآسيوي في دار «سودرز»: «المزهرية مهمة لأنها تأتي مع نقوش من قبل الإمبراطور تشان لونغ، ويجب أن يكون هو من كلف أحدهم صنع تلك المزهرية، كما أن المينا على المزهرية من نوع خاص أجنبي على خلفية صفراء، وهو اللون الخاص الذي يحتفظ به تقليدياً للإمبراطور».

وكان الإمبراطور تشان لونغ سادس إمبراطور من سلالة تشينغ. وقد تنازل لصالح ابنه، وتوفي بعد ثلاث سنوات عن عمر 87 عاماً في عام 1799.