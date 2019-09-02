ابتكار يمنع تسوّس الأسنان

ابتكر علماء صينيون طريقة تتيح لمينا الأسنان المتآكلة أن تنمو من جديد بشكل طبيعي، عن طريق تطبيق مادة هلامية على الأسنان، في اكتشاف من شأنه وقف تسوّس الأسنان والحاجة إلى حشوات لتغليفها.

وأفاد موقع «نيوز ساينتيست» نقلاً عن العلماء في جامعة تشجيانغ الصينية إنه بعد تطبيقهم مادة هلامية تحتوي على الكالسيوم والفوسفات، العنصريين الأساسيين في المينا، على سن تم اقتلاعه لاحظوا بعد مرور 48 ساعة، أن الهلام حفز نمو مينا جديدة بالترتيب الشديد نفسه كما المينا الطبيعية.

غطاء المينا الجديد كانت سماكته أرق 400 مرة عن مينا سن غير متضرر، لكن العلماء قالوا إنه من الممكن تطبيق المادة الهلامية على السن أكثر من مرة لبناء الطبقة المطلوب إصلاحها. دبي - البيان