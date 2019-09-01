تحفة لإمبراطور الصين بجنيه

المصدر: إعداد: نهى حوّا

بيعت مزهرية صينية بجنيه إسترليني واحد في أحد متاجر بريطانيا الخيرية، ليتبين لاحقاً أنها من كنوز الإمبراطور شيان لونغ الذي حكم الصين في القرن الثامن عشر، وقيمتها الحقيقية 80 ألف جنيه إسترليني.

ووفقاً لموقع صحيفة " ديلي ميل"، وجدت المزهرية طريقها إلى متجر في هارتفوردشير ببريطانيا، بطريقة ما، حيث أُعجب بها أحد الزبائن واشتراها بجنيه إسترليني واحد، ثم قام بعرضها لاحقاً على "آي باي" بمبلغ زهيد، لكنه سرعان ما أدرك أن سعرها لا بد أن يكون أعلى بعد تهافت العروض على تلك المزهرية الصفراء الصغيرة. فاتجه إلى دار مزادات "سودرز فاين آرت" " في أسكس، حيث أخبروه بأن المزهرية بقياس ثمانية بوصات مصنوعة للإمبراطور الذي حكم الصين خلال الفترة 1735 الى 1796، وأن أسرة تشان لونغ وضعت علامة وردة على المزهرية، مما يعني أنها لم تكن للتصدير، لكن واحدة من مقتنيات قصور الإمبراطور.

وتمتاز المزهرية على شكل الكمثري باللون الأصفر المخصص للإمبراطور. وهي مصممة ليتم تثبيتها على الحائط بظهر مسطح وزخرفة نباتية في المقدمة.

وقد نُقش عليها قصيدة للإمبراطور "تشيد بالبخور" مع ختمين باللون الأحمر مكتوب عليها "علامة الإمبراطور تشان لونغ"، كذلك مكتوب عليها "كن دقيقاً، كن غير منقسم".

يعلق رئيس قسم الفن الآسيوي في دار "سودرز": "المزهرية مهمة لأنها تأتي مع نقوش من قبل الإمبراطور تشان لونغ، ويجب ان يكون هو من كلف أحدهم بصنع تلك المزهرية، كما أن المينا على المزهرية من نوع خاص أجنبي على خلفية صفراء، وهو اللون الخاص الذي يحتفظ به تقليدياً للإمبراطور"

وكان الامبراطور تشان لونغ سادس إمبراطور من سلالة تشينغ. وقد تنازل لصالح ابنه، وتوفي بعد ثلاث سنوات عن عمر 87 عاماً في عام 1799.