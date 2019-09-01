البحريني سيعمر إلى 150 سنة

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام

كشف دراسات حديثة أجراها باحثون ومختصون في علم الشيخوخة بجامعة الخليج العربي بالمنامة، خلال مؤتمر طب الشيخوخة أخيراً، أن هنالك محاولات لإطالة عمر الإنسان إلى أكثر معدلاتها المعروفة عالمياً، وبالتطور الهائل، الذي يشهده طب مكافحة الشيخوخة في العالم، مشيرين إلى أن عمر المواطن البحريني قد يصل إلى 150 سنة في المستقبل القريب.وأشارت الدراسات إلى أن التركيبة السكانية في البحرين وبقية دول الخليج العربي، ستشهد زيادة مطردة بأعداد كبار السن في السنوات المقبلة لترتفع من 5 إلى 20% بحلول 2030.