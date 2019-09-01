كوبرا تثير الذعر بمدينة ألمانية

المصدر: دبي - البيان

انتهت حالة الذعر التي كانت تخيّم منذ نحو أسبوع على مدينة في غرب ألمانيا، بعد الإمساك بأفعى كوبرا كانت طليقة فيها، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية أول من أمس.

وقالت بلدية هيرنيه في تغريدة «تمّ الإمساك بالأفعى عند مدخل قبو أحد المنازل.. ولم يتعرّض أحد لإصابات». وكانت الأفعى الشديدة السمّية، وطولها أكثر من متر قد فرّت الأحد الماضي من شقّة خاصة.

وتمّ إخلاء 4 مبان في الحيّ. وتسنّى لنحو 30 شخصاً العودة إلى منازلهم، لكن حظر الدخول إلى الأقبية. ونشر المحققون الدقيق على أمل أن تترك الأفعى ذات اللدغة القاتلة أثراً لها.