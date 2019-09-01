عقاقير التهاب الكبد تضرّه

المصدر: دبي - البيان

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من تناول عقاقير التهاب الكبد الوبائي التي قد تؤدي إلى حالات نادرة من مشاكل الكبد الوخيمة أو فشل الكبد لدى المرضى الذين يعانون بالفعل من اختلال كبدي متوسط إلى شديد.

وحددت 63 حالة من تدهور وظائف الكبد بعضها أدى إلى فشل الكبد أو الوفاة بين المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية. ورغم أن الأدوية آمنة وفعالة في المرضى الذين يعانون من ضعف الكبد أو معتدلة لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف الكبد من المعتدل إلى الحاد، حسبما ذكرت إدارة الأغذية والدواء.

وينصح مقدمو الرعاية الصحية بمواصلة وصف عقاقير التهاب الكبد الوبائي «مافيريت» أو «زيباتييه» أو «فوسيفي» على النحو المشار إليه.