شجار على حزام الأمان يودي بحياة فتاة

المصدر: البيان الالكتروني

توفيت فتاة، تبلغ من العمر 25 عاماً، بحادثة مأساوية، وقعت بطريق مظلم في أحد شوارع مدينة بيمبروكشاير،غربي ويلز، بعد شجار مع سائق سيارة أجرة على حزام الأمان.

وذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن موظفة العناية المنزلية الشابة فانيسا كولينز- سميث، نزلت فجأة من سيارة أجرة، عقب شجار مع سائق بسبب عدم استخدامها حزام الأمان.

وأشارت إلى أن هذه التفاصيل وردت في التحقيق الذي تجريه السلطات في ويلز، بشأن الحادثة التي وقعت في أحد الليالي الباردة من شهر فبراير الماضي.

وقال الموقع إن مركبتين كانتا تسيران في الشارع المظلم نجحتا بصعوبة في تفادي الاصطدام بالفتاة التي ظهرت فجأة على الطريق، لكن سيارة ثالثة صدمتها بقوة، حيث لقيت مصرعها.

وأفاد سائق السيارة التي صدمتها بأن لم يرها، كونها كانت ترتدي ملابس سوداء