رصد تأثر الأرض بعاصفة شمسية بمستوى G1 (Kp=5)

المصدر: البيان الإلكتروني

رصد مركز التنبؤات الخاص بالطقس الفضائي بالإدارة الوطنية المحيطات و الغلاف الجوي الامريكيين ، تأثر الأرض بعاصفة شمسية بمستوى G1 (Kp=5) ، و ذلك بسبب تدفق الرياح الشمسية المنطلقة من الثقب الاكليلي الذي تكون على قرص الشمس الأيام الماضية .

واوضحتا أن تشكل ظاهرة الوهج القطبي في المني القطبية متوقع هذه الأيام.

واوضح إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك في تصريح خاص لـ " البيان " أن التأثير الرئيسي المشاهد يتمثل في رؤية الشفق القطبي أو الوهج القطبي ، بالاضافة إلى أن هناك تأثيرات أخرى يلحظها العاملين على أجهزة الاتصالات اللاسلكية و خطوط النقل الكهربائي في صورة تشوشات أما إذا كانت العاصفة المغناطيسية عنيفة فقد تسبب أضرارا في شبكة الاتصالات اللاسلكية او خطوط النقل الكهربائية و توقف عملها مؤقتا

يذكر أن مؤشر اضطراب المجال المغناطيسي للأرض Kp يصف مؤش