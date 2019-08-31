علماء يكتشفون تحوّلاً جينياً ضد الإيدز

المصدر: دبي - البيان

كشف باحثون إسبان عن تحوّل جيني نادر جداً، مسؤول عن مرض في العضلات يطال حوالي 100 شخص، من شأنه أن يُحدث مناعةً طبيعية ضد مرض نقص المناعة البشرية المكتسبة «الإيدز».

وحسب «سكاي نيوز»، عبّر الباحثون عن أملهم في أن تمهّد أبحاثهم لعلاج ضد فيروس «إتش آي في»، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

يأتي هذا التحول الجيني بعد تحول أول من هذا النوع، كان قد اكتشف بعد نقله إلى تيموثي براون المعروف بـ«مريض برلين» الذي شُفي من الإيدز بفضل عملية زرع لخلايا جذعية تتضمن تحولاً نادراً في الجينة «سي سي آر 5» تمنح مناعة طبيعية ضد الفيروس، وفقاً لعلماء. وبحسب الباحثين الإسبان، فإن التحول الجديد يطال جينة أخرى هي «تي إن بي أو 3» الأكثر ندرة.