«السيلفي» يُسبّب الشيخوخة المبكرة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

حذّرت دراسة حديثة من خطر الضوء الصادر عن الهواتف الذكية، عندما نقوم بالتقاط صور السيلفي، لأنه يمكن أن يسبب الشيخوخة المبكرة، وفق صحيفة «ميرور» البريطانية.

واكتشف باحثون في جامعة «شيراز» للعلوم الطبية، أن أضواء الفلاش المستخدمة في معظم الهواتف الذكية يمكن أن تؤثر في قدرة الجلد على تجديد خلاياه، ما يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد.

وقال الدكتور نجمة آرجماندي، رئيس فريق الدراسة: «إن التعرض المتكرر للأضواء عند التقاط صور السيلفي قد يسبب تلف الجلد وتسارع شيخوخته. وعلى الرغم من وجود العديد من المزايا لاستخدام مصابيح «ليد»، فإن الكثافة الطيفية القصوى لهذه المصابيح تقع في المنطقة الزرقاء. وتظهر البيانات المتوافرة أن التعرض للضوء الأزرق يمكن أن يؤدي إلى مستويات مختلفة من الضرر في العيون والجلد».