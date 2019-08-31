روّاد أعمال: مستقبل الموضة في استئجار الملابس

المصدر: دبي - نهى حوّا

يتوقّع روّاد الأعمال أن يحل استئجار الملابس محل أزياء الموضة، مع تحول جيل الألفية بعيداً عن الملابس التي تُستعمل لمرة واحدة.

وأطلقت فيكتوريا برو موقعها «إتش يو أر أر»، والذي يتيح للزبائن استئجار الفساتين، التي يتجاوز أسعارها 150 جنيهاً إسترلينياً فأكثر، والتي عادة ما تكون على الموضة لموسم واحد.

وتنقل صحيفة «تلغراف» عن رائدة الأعمال قولها، إن 2000 شخص على لائحة الانتظار على موقعها، وهي تتوسع لإيجاد المزيد من مصادر الملابس على الموضة، معربة عن اعتقادها بأن: «الاستئجار مستقبل الموضة»، وهو اتجاه يقلص الهدر ويحقق الاستدامة.