تحذير صارم لـميسي.. لا تتناول العشاء مع رونالدو

المصدر: البيان الالكتروني

حذر لاعب كرة القدم الفرنسي باتريس إيفرا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تناول العشاء مع كريستيانو رونالدو، بعد أن تذكر موعد الغداء المشهور مع النجم البرتغالي.

ولم يستطع الظهير الأيسر السابق باتريس إيفرا، 38 عاماً، الذي أعلن اعتزاله كرة القدم في يوليو الماضي، أن يقاوم "السخرية" من زميله السابق في فريق مانشستر يونايتد بسبب الوجبة الشهيرة التي باتت تعرف الآن بوجبة "الدورة التدريبية".

وكان إيفرا ذات مرة حذر العالم كله من تناول الطعام مع كريستيانو رونالدو لأن الأمر سيتحول إلى "تدريب"، والآن ها هو يحذر ليونيل ميسي طالباً منه رفض تناول وجبة طعام مع رونالدو، بحسب سكاي نيوز عربية.

وبعد احتفال قرعة بطولة دوري أبطال أوربا، "الخميس"، وما رافقها من ضجة بعد الطلب من رونالدو وميسي أن يخرجا لتناول الطعام معا، علق إيفرا على حسابه في تويتر تعليقاً ضاحكا.

وجاء التعليق أن رونالدو وجه دعوة إلى إيفرا يسأله فيها عما إذا كان سيحضر لتناول الطعام معه ورد إيفرا في التغريدة نفسها يقول "شكرا لك.. لقد اعتزلت الكرة، لذلك لست بحاجة إلى جلسة تدريبية أخرى" وأرفقا برموز تعبيرية ضاحكة.

وكان مدافع وست هام الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي السابق قد سبق له التغريد عن رونالدو قائلا "إنه آلة"!!

وأضاف إيفرا "فقط لا تذهب إلى منزله لتناول طعام الغداء، فذلك يشبه جلسة تدريبية أخرى"!