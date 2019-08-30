طفلة تبلغ الشهرة في عالم الأزياء بقدمين اصطناعيتين

المصدر: دبي - البيان

اختارت شركة «لولو كوتور»، الطفلة ديزي ماي، للظهور باسمها في عروض أزياء، بعد أن مثلتها سابقاً في أسبوع لندن لأزياء الأطفال، وقالت الشركة إنها تؤمن بأن «الجمال يأتي أولاً وينبع من الداخل، وتقوم الملابس بتحسين أصالة كل طفل، حيث يتم تعزيز الشمول والتنوع والاحتفاء بهما وتشجيعهما».

وحسب موقع «سي إن إن عربية» ولدت ديزي بمرض نادر يعرف بـ«اضطراب انعدام النصف الشظوي للطرف»، ما اضطرها للحصول على أطراف اصطناعية منذ أن كانت في شهرها الـ18. وستمشي ديزي على المدرج في أسبوع الأزياء بنيويورك في 8 سبتمبر المقبل، ولكنها لن تكون المرة الأولى التي تقوم بذلك في هذا المجال، بعد أن عملت منذ فترة لصالح شركتي «نايك» و«ريفر آيلاند»، وعدد من العلامات التجارية الأخرى المنتشرة في شوارع المملكة المتحدة.

وقال والد ديزي، إنه شجع ابنته للحاق بحلمها، مضيفاً: «لقد ألهمتني حين بينت لي من هي. فهي تواجه الحياة بابتسامة على وجهها وتقوم بأشياء خلابة».