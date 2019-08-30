يصطاد السمك على كرسي طائر

المصدر: سيدني - د ب أ

تحقق هيئة الطيران الأسترالية بشأن مقطع فيديو نشر على الإنترنت لرجل يصطاد السمك وهو معلق في طائرة مسيرة، حسبما أفاد الإعلام المحلي أمس. ويُظهر الفيديو الذي حصد 300 ألف مشاهدة، رجلاً يجلس على مقعد معلق بحبال في طائرة مسيرة بحجم مقعد ذي مسندين، على مسافة عدة أمتار فوق بحيرة في ولاية فيكتوريا، ثم تمكن من اصطياد سمكة بسنارته وقفل عائداً إلى اليابسة، حيث كان في استقباله هتافات من الأصدقاء.

وأفادت الإذاعة الأسترالية بأن الرجل رفض التعليق بعد أن أطلقت سلطات الطيران تحقيقات بشأن طريقة الصيد الغريبة باستخدام الطائرة المسيرة.وذكر بيتر جيبسون، المتحدث باسم هيئة سلامة الطيران المدني: «هناك مخاطر جدية تتعلق بالسلامة من السلوك الذي ظهر في الفيديو»، لكن لم يتضح ما هي القواعد التي تم خرقها.