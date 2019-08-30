كميات هائلة من بكتيريا محددة تبرّد المناخ

المصدر: دبي - البيان

قد تبدو رائحة البحر المنعشة مثل رائحة الملح، لكنها في الواقع تأتي بفضل وجود مادة كيميائية معينة، تدعى ثنائي ميثيل الكبريت «دي إس إم»، لا تحدد فقط رائحة الهواء المتجدد، لكنها تساعد أيضاً في تبريد أجواء المناخ، حسبما أفادت دراسة نشرت أخيراً في مجلة «نايتشور مايكروبيولوجي»، حيث أفاد العلماء عن اكتشاف مصدر جديد هائل لهذا المادة عبارة عن مئات البكتيريا في الرواسب الساحلية.

وتنقل مجلة «ديسكوفري» عن العلماء قولهم إن الكائنات البحرية تعتمد على جزيء يسمى «ثنائي ميثيل سلفون بروبيونات»، يتحلل لمادة «دي إس إم»، التي تملأ الأجواء وتساعد على تبريد المناخ.