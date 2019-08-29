صورة فضائية تكشف عن قصر الرئاسة الجديد في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهرت صورة فضائية جديدة القصر الرئاسي في مصر المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو قصر العمل الرسمي لرئاسة الجمهورية، الذي يستقبل فيه الرئيس الوفود الرسمية.

وظهر من خلال الصورة طريق على شكل "مفتاح الحياة" المشهور لدى الفراعنة، يؤدي إلى القصر.

وتقع العاصمة الجديدة بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس، بالقرب من الطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة/ السويس، ويخطط لكي تكون المنطقة مقرا لمجلس النواب والرئاسة والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية، ويتضمن المشروع أيضا متنزها رئيسيا ومطارا دوليا، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 170 ألف فدان.

وسيبلغ عدد سكان العاصمة الجديدة عند اكتمال نموها 6.5 مليون نسمة، وفرص العمل المتولدة فيها حوالي 2 مليون فرصة عمل.

وكانت صفحة "العاصمة الجديدة" نشرت قبل أشهر صوراً للقصر الرئاسي الجديد فيها والمشيد على الطراز الفرعوني.

وتضم العاصمة الادارية الجديدة في القاهرة الكبرى، مقراً جديداً لوزارة الدفاع المصرية يجري تشييده، هو الأضخم في الشرق الأوسط. ويضم المبنى الجديد الذي يسمى "الأوكتاغون" أو "The Octagon" أي ثماني الأضلاع، جميع مقرات أفرع القوات المسلحة المصرية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه قريباً.

ويقع المشروع على مساحة إجمالية تقدر بـ189 ألف متر مربع، بينما تقدر المساحة الفعلية للمباني بـ45 ألف متر مربع، ويشتمل التصميم على 8 مبان مثمنة الأوجه على الطراز الفرعوني متراصة على شكل دائرة تضم المباني الإدارية، بينما هناك مبنيان وزاريان مركزيان يقعان في مركز الدائرة ويتصلان ببعضهما البعض وبباقي المباني الثمانية الخارجية بممرات طولية، وعدد هذه المباني مساوٍ لعدد إدارات الجيش المصري.