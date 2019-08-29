«الفايكنغ» ينظمون المرور في الدنمارك

المصدر: دبي - البيان

تحتفي مدينة آرهوس ثاني أكبر مدن الدنمارك بتاريخها عن طريق تغيير الإشارات الضوئية للمشاة في المدينة، لتتضمن رموزاً تشير إلى «الفايكنغ» الذين أسسوا المدينة في القرن الثامن، وحولوها إلى ميناء يعج بالحركة.

ووفقاً لموقع «سي تي في نيوز»، تصور الإشارات الضوئية الفايكنغ وهم يحملون الفؤوس والدروع، من دون خوذات الرأس ذات القرون التي اشتهروا بها، إذ يفيد القيِّمون على المشروع أنه لا يوجد دليل على أن خوذاتهم كانت على هذا الشكل.

وتعمل الإشارة بحيث إذا أضاء الضوء الأخضر وحرك الفايكنغ قدميه يصبح المرور جائزاً، وإذا أضاء الأحمر وقف فتوجب الوقوف.