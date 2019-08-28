أسرة ألمانية تجبر لصاً على الفرار من منزلها وهي في عطلة بالمغرب

المصدر: وكالات

استطاعت أسرة ألمانية إجبار لص اقتحم منزلها في منطقة زارلاند غربي ألمانيا على الفرار أثناء قضاء عطلة بالمغرب، وذلك بفضل الوسائل التقنية الحديثة.

وذكرت الشرطة الألمانية أن الابن في هذه الأسرة كان قد ثبت تطبيق مراقبة على هاتفه الجوال قام بإطلاق جرس إنذار بمجرد اقتحام اللص للمنزل. وعن طريق شاشة الهاتف الذكي استطاعت الأسرة أيضاً رؤية صور كاميرا المراقبة ورصد كيفية قيام الرجل بهز باب المنزل وهو يمسك مصباحاً يدوياً.

ونظراً لأن هذا النظام الذي ثبته الابن على الهاتف يتيح -إلى جانب المراقبة- إمكانية التواصل أيضاً، استطاعت الأسرة التحكم عن بعد في نظام الاتصال الداخلي الموجود على الباب "إنترفون"، وعندما صدرت من نظام الاتصال كلمة "مرحبا"، فوجئ اللص تماماً وفر هارباً، بحسب الشرطة.

يشار إلى أن الحادث وقع في بداية شهر أغسطس الجاري، إلا أنه لم يتم الإعلان عن التفاصيل إلا بعد عودة الأسرة من العطلة. ولا تزال التحقيقات عن محاولة اقتحام المنزل مستمرة.