نهاية وشيكة للسيارات الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

يحف الغموض مستقبل السيارات الصغيرة التي كانت مقياس توسع ونجاح معظم الشركات حول العالم نتيجة التغيرات المتسارعة في هذه الصناعة.

واضطرت شركات عدة لكتابة فصل النهاية لموديلاتها الصغيرة، في حين تحاول شركات أخرى إنقاذ مصير موديلاتها الصغيرة من خلال التحول إلى المحركات الكهربائية بدلاً من محركات الاحتراق الداخلي، واتجهت الشركات للبحث عن حلول بيئية مستقبلية، لاسيما في المناطق المزدحمة، لذلك انصبّ تركيز البعض منها على تزويد السوق بجيل من المركبات الكهربائية الصغيرة في ظل جنوحها لاستخدام التكنولوجيا بشكل أكبر. وربما نفتقد قريباً «تويوتا آيغو» و«بيجو 107» و«ستروين سي 1».