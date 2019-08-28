«إبر الوشم» تسبّب الحساسية

المصدر: برلين - د ب أ

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن المخاطر الصحية المصاحبة لرسم الوشم لا تنتج فقط عن الألوان المستخدمة، ولكن يمكن أن تسبب الإبر المستخدمة أثناء رسم الوشم في الإصابة بحساسية.

وقالت إنس شرايفر من المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بالعاصمة الألمانية برلين: «عند رسم الوشم يمكن أن تتحلل جزيئات الكروم والنيكل من الإبر وتصل إلى العقد الليمفاوية عن طريق الدم».

ونشرت العالمة الألمانية، أمس، دراسة في مجلة «علم سموم الجزيئات والألياف» العلمية المتخصصة. وبحسبها، غالباً ما تتحلل المعادن المسببة للحساسية عند استخدام مادة ثنائي أكسيد التيتانيوم التي تحتوي عليها كثير من ألوان الوشم مثل الأخضر والأحمر والأزرق.