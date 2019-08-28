العثور على كنز في حقل بريطاني

المصدر: دبي - البيان

عثر صيادا كنوز على كميات كبيرة من العملات الفضية في حقل زراعي، تعود إلى عام 1066م، وتقدر قيمتها بنحو 5 ملايين إسترليني. ومسح صائدا الكنوز عبر أجهزة كشف المعادن أحد الحقول شمال غربي سومرست البريطانية، ووجدا الكنز المدفون منذ مئات السنين. وكان على آدم ستابلز وشريكته ليزا جريس الإبلاغ عن الكنز التاريخي، وفق صحيفة «ذا صن».

وتقدر قيمة العملات التي عثر عليها بما بين ألف و5 آلاف إسترليني للعملة الواحدة. وعثر الباحثان على نحو 2600 عملة تعود لألف عام. وتم سك تلك العملات في عهد الملك هارولد نهاية العصر «الأنغلوساكسوني».