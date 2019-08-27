ما المخلوق الذي لا يشيخ أبداً طول حياته؟

المصدر: وكالات

لا يمكن القول عن حيوان السمندر إنه ينافس غيره من الحيوانات في سرعة النمو، حيث إن نموه وعملية الأيض لديه بطيئة جدا، مما يجعله لا يشيخ، ويتمتع بمعدل عمر تحلم به حيوانات أخرى، حسبما أوضح الباحثون في دراسة نشرها العدد الأخير مند دورية "بروسيدنجز ب" التابعة للأكاديمية الملكية للعلوم.

وقال الباحثون إن حتمية التقدم في العمر لدى حيوان السمندر أقل مما كان يعتقد حتى الآن.

ومن المعروف أن الكائنات الحية الكبيرة تعيش فترة أطول من الكائنات الصغيرة، وهو ما ينطبق على معظم أنواع الحيوانات.

ولكن حيوان السمندر من بين الاستثناءات القليلة لهذه القاعدة، حيث يمكن أن يصل عمره في الحياة البرية إلى 30 عاما، مثل عمر حيوانات ثديية كبيرة، الدببة البرية، على سبيل المثال.

كما أنه من المعروف عن زواحف السمندر أن معدل تكاثرها ضئيل، وأنها تنمو طوال حياتها، وكذلك تمتلك القدرة على تعويض أطرافها وأعضائها.

وحلل الباحثون تحت إشراف هوجو كايولا، من جامعة لافال البحثية بمدينة كيبيك الكندية، بيانات ثلاثة أنواع من مجموعة السمندر الحقيقي، وذلك لتفسير لغز ارتفاع متوسط الأعمار لدى أنواع هذا الحيوان.

كان الباحثون يعرفون بالفعل بيانات عن نمو السمندر المعروف بوجود ما يشبه النظارة في منطقة العينين، والسمندر الناري، واصطاد فريق الباحثين، وعلى مدى سنوات، عدة نسخ من السمندر الليسي، وفحصوا هذه النسخ ووضعوا عليها بعلامات ثم أطلقوها مرة أخرى وحاولوا اصطيادها في العام التالي.

لم يجد الباحثون من خلال تحليل البيانات عن أنواع السمندر الثلاثة علاقة بين عدد سنوات العمر ومعدلات الوفاة لدى الحيوان، مما يعني أن الحيوانات لا تموت على ما يبدو بسبب تقدم العمر.

ويعتقد الباحثون أن عملية الهِرم لدى السمندر تسير ببطء شديد لدرجة يمكن معها تجاهل عامل السن في هذا السياق، وذلك لعدة أسباب، بينها انخفاض معدلات الأيض، وتحول الغذاء إلى طاقة، وارتفاع قدرة تجديد الخلايا لدى هذا الحيوان، حسبما يرجح الباحثون.

وأوضح الباحثون أن كائنات حية قليلة فقط هي التي يعرف عنها حتى الآن إمكانية تجاهل عنصر السن لديها عند تقدير وقت الموت الطبيعي، وقالوا إن وجود هذا المبدأ دليل على أن دور الهِرم ليس أمرا لا يمكن التغاضي عنه كما كان يعتقد حتى الآن.

فمن المعروف من خلال دراسات سابقة، على سبيل المثال، أن حيوان الهيدرا الذي يعيش في البرك لا يهرم.

كما عبر الباحثون عن قناعتهم بأن الدراسات السابقة عن آليات التقدم في السن ركزت فترة طويلة على الحيوانات الثدية، مما أدى إلى نشأة فرضية أن التقدم في السن ظاهرة كونية، وما تدحضه النتائج التي توصل إليها الباحثون مع السمندر.

وتترافق عملية التقدم في سن مع تزايد الخلايا الشائخة، أي الخلايا التي انتقلت إلى حالة دائمة من التوقف عن النمو، مما يجعلها تفقد صفات بعينها.

وغالبا ما يحدث ذلك كرد فعل على تعرض الحمض النووي لأضرار، وذلك لحماية الجسم من نشأة أورام سرطانية.

ولكن هذه العملية تساهم أيضا في نشأن أمراض ذات صلة بتقدم السن.

ويعمل باحثون على مستوى العالم جاهدين على وقف عملية الهرم لدى البشر، دون نجاح يذكر حتى الآن.

ويأمل الباحثون في أن يساعد فهم العمليات الحيوية لدى الحيوانات التي تعتبر بلا عمر، مثل حيوان الهيدرا والسمندر الناري، في تطوير وسيلة لمنع الشيخوخة.