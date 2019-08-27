ابتكار خرسانة للقطب الشمالي

المصدر: دبي - البيان

أفاد ناطق باسم جامعة «الشرق الأقصى» الفدرالية الروسية، بأن مهندسيها ابتكروا بالتعاون مع علماء جامعة «قازان» التكنولوجية نوعاً جديداً من الخرسانة، بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية.

والخرسانة ذات متانة فائقة ويمكن استخدامها في منطقة القطب الشمالي.

وقال الناطق، إن الخرسانة لا تتصدع ولا تسرّب الماء. وإنها تتميز بصمود فائق أمام الصقيع، وتصلح للبناء في القطب.

وارتفع معدل متانة الخرسانة الجديدة الذي يتم تحقيقه بعد مرور 28 يوماً من صبها بمقدار 3.3 مرات، مقارنة بخليط الخرسانة الكلاسيكية. أما صمودها أمام الصقيع فازداد 3 أضعاف. كما ارتفعت مقاومتها للماء 4 أضعاف.