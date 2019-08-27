لاصق جلدي لإعطاء أدوية السرطان في دقيقة

المصدر: دبي - نهى حوّا

طور باحثون في معهد «ماساشوستس» للتكنولوجيا بالولايات المتحدة شريطاً لاصقاً على الجلد بإمكانه توصيل أدوية السرطان في 60 ثانية.

ونقل موقع القناة التلفزيونية «سي إن بي سي» عن العلماء قولهم إن اللصاقة الجلدية تم صنعها لتوصيل العقاقير في مكافحة سرطان الخلايا الصبغية «الميلانوما»، وهو نوع مميت لكن قابل للعلاج من سرطان الجلد، وقد أظهرت التجربة نتائج واعدة على جلد الإنسان.

طول اللصاقة الجلدية أقل من سنتيمتر واحد، وهي ملفوفة بفيلم لاصق ما يتيح وضعها وإزالتها عن الجلد بدقيقة واحدة.

وأفادت معد الدراسة ورئيس قسم الهندسة الكيميائية في المعهد، بولا هاموند، بأن التكنولوجيا الجديدة أداة أخرى في ترسانة علم الأورام ضد السرطان وخاصة سرطان الجلد، مشيرة إلى إمكانية استخدامها أيضاً في مجالات التطعيم لمحاربة أمراض معدية مختلفة.