دي كابريو يتبرع بخمسة ملايين دولار لحماية "الأمازون"

المصدر: البيان الالكتروني

تعهدت مؤسسة ليوناردو دي كابريو لحماية البيئة، والتي تحمل اسم "إيرث أليانز"، مبلغ 5 ملايين دولار بغية تقديم مساعدة لمكافحة تفاقم الحرائق في غابات الأمازون المطيرة.

وبحسب بي بي سي بالعربي ستقدم مؤسسة "إيرث أيلانز" الأموال لهيئات محلية ومجتمعات السكان الأصليين، العاملة في حماية منطقة الأمازون.

ويقول المعهد الوطني لبحوث الفضاء في البرازيل إنه اندلع ما يزيد على 72 ألف حريق في غابات الأمازون المطيرة هذا العام.

ويمثل هذا العدد زيادة كبيرة، مقارنة بحرائق العام الماضي التي بلغت 40 ألف حريق.

وقالت مؤسسة "إيرث أيلانز" في بيان: "إن تدمير غابات الأمازون المطيرة ينشر بسرعة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، ويدمر نظاماً بيئيا يمتص ملايين الأطنان من انبعاثات الكربون كل عام، والذي يعد أحد أفضل دفاعات الكوكب في مواجهة أزمة المناخ ".