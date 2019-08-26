سيارة "ميني" على شكل برتقالة

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبح صنع السيارات التي تأخذ شكل مواد غذائية غير قليل الآن. هنالك سيارات على شكل النقانق وبيض الشوكولاته المليئة بالكريم وحتى جراد البحر. ولكن أيهما لدية سحر السيارة الميني التي صممت على شكل برتقالة قبل47 عاماً.

وتم تصميم وبناء هذه السيارة الميني من قبل شركة «بريان ثويتس» من منطقة «ساسكس» في بريطانيا بين عامي 1972 و1974. حسب موقع "أوتو كار". واستخدمت هذه السيارة من قبل منتج البرتقال في جنوب أفريقيا أوتسبان للترويج لثمارها في جميع أنحاء أوروبا.

ويذكر أن الشركة لا تزال تعمل في الأعمال التجارية حتى اليوم بحسب صحيفة الشرق الاوسط.

وعلى الأقل هنالك ثلاثة سيارات ميني على شكل البرتقال على قيد الحياة الآن. وكثيرا ً ما تم اختراق مينيز وتكييفها في الستينات والسبعينات لأنها كانت رخيصة في الثمن.

