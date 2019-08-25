حافلة التسوق المدرسية

المصدر: تصوير: زافير ويلسون

العودة للمدرسة بعد العطلة، من أبهى فترات العام الدراسي، حيث يعود الصغار بحماس وشغف لمواصلة رحلتهم التعليمية. وفي الصورة حافلات التسوق المدرسية في دبي مول، تقل صغاراً، يستعدون للعودة إلى مدارسهم، والبهجة ترتسم على محياهم.

باتت منظومة النقل الجماعي في #دبي، تشكل عموداً فقرياً لحركة تنقل السكان بين مختلف مناطق الإمارة، ولا سيما حافلات التسوق المدرسية في #دبي_مول، التي تحمل صغاراً، يستعدون للعودة إلى مدارسهم، والبهجة ترتسم على محياهم.



تصوير: زافير ويلسون#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tILguxVTXs — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٥ أغسطس ٢٠١٩