حافلة التسوق المدرسية

المصدر:
  • تصوير: زافير ويلسون
التاريخ:

العودة للمدرسة بعد العطلة، من أبهى فترات العام الدراسي، حيث يعود الصغار بحماس وشغف لمواصلة رحلتهم التعليمية. وفي الصورة حافلات التسوق المدرسية في دبي مول، تقل صغاراً، يستعدون للعودة إلى مدارسهم، والبهجة ترتسم على محياهم.

 

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