«أوميغا 3» لا تفيد مع السكري

المصدر: دبي - البيان

يقول باحثون من جامعة «إيست أنجليا» إن المصابين بالسكري من النوع الثاني «لا ينبغي تشجيعهم» على تناول زيت السمك «أوميغا 3».

وتثار بعض المخاوف من أن «أوميغا 3» قد يمثل ضرراً على هؤلاء، بيد أن مراجعة أجرتها «المجلة الطبية البريطانية» لما يزيد على 80 دراسة لم ترصد دليلاً على ذلك، كما أخفقت في تحديد أي فائدة تذكر.

وقالت هيئة «مرض السكري في بريطانيا» إنه من الأفضل الحصول على «أوميغا 3» من تناول الأسماك التي تحتوي على زيوت كجزء من نظام غذائي صحي.

وخلص الباحثون إلى أن زيت «أوميغا 3» كان له تأثير ضئيل أو معدوم فيما يتعلق بتشخيص الإصابة بمرض السكري، أو في عملية التمثيل الغذائي للسكر في الجسم، بغض النظر عن مدة الدراسة التي خضع لها الأشخاص الذين شملتهم.