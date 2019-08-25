عنكبوت سام في أذن امرأة

المصدر: دبي - البيان

ذهبت الأمريكية سوزي توريس إلى الطبيب المختص للكشف على ما اعتقدت أنه وجود بعض قطرات من الماء في أذنها، لكنها حصلت على مفاجأة كبيرة عندما سحب الأطباء عنكبوتًا ساماً بني اللون من قناة أذنها، كما ذكر موقع «سي إن إن عربية».

وتقول سوزي إنها حينما استيقظت صباح الثلاثاء الماضي، أرادت التحقق مما شعرت به في أذنها اليسرى، واعتقدت أنه كتلة من صمغ الأذن أو الماء. لذا توجهت إلى عيادة حيث فحصها الطبيب، الذي أخبرها بأن لديها حشرة في أذنها.

وتقول سوزي إنها لم تصب بالذعر، لأنها لم تكن تعرف ما هي تلك الحشرة، وذهب ظنها إلى أنها نوع دقيق من الحشرات غير المؤذية. ولكنها استغربت الأمر فحسب، إذ من غير المتوقع حدوث ذلك. إلا أن الطبيب أخبرها أن تلك الحشرة هي عنكبوت بني ومن النوع السام، ثم قام بواسطة عدد قليل من الأدوات بإخراج الحشرة.

وتقول سوزي إنها محظوظة لأنها لم تتعرض للدغ من ذلك العنكبوت السام. لذا، فإنها لن تنام بعد اليوم دون سدادات للأذن.