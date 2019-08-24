باحثون: العمل خارج المكتب يزيد الإنتاجية

المصدر: واشنطن - البيان

نصحت دراسة أمريكية حديثة الشركات بترك الموظفين يعملون بعيداً عن المكاتب أو مقرات العمل. وخلصت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية، إلى أنه حان الوقت من أجل العمل بعيداً عن المكاتب، وذلك للفوائد الكثيرة المترتبة على مثل هذا التغيير، بحسب ما نشرته مجلة «هارفارد بزنس ريفيو». وتوصلوا إلى أن العاملين الذين عملوا من أي مكان مثل المنزل، لاحظوا زيادة قوية في إنتاجيتهم بنسبة بلغت 4.4%.

وفي النهاية أوصى الباحثون بأمور تجعل العمل عن بعد أكثر إنتاجية، وهي أن يترافق مع استقلالية حقيقية، وتوفر الإنترنت والتكنولوجيا اللازمة التي تغني عن المكتب، وبعض المحفزات، مثل ثمن وجبة طعام أو تكلفة المكوث في مقهى، وإبقاء المبتدئين في المكتب.