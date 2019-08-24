رسالة داخل زجاجة من عام 1969

المصدر: ألاسكا - رويترز

كان المدرس الأمريكي تايلر إيفانوف يجمع الحطب للتدفئة مع أطفاله على شاطئ في غرب ألاسكا، عندما عثر صدفة على زجاجة بداخلها رسالة‭ ‬ يعود تاريخها لعام 1969.

وقال إيفانوف إنه نشر صورة للرسالة المكتوبة بالروسية وبخط اليد على «فيسبوك» وطلب المساعدة في ترجمتها، كما نشر صورة للزجاجة الخضراء التي كانت مغلقة بإحكام ولم تتضرر، مشيراً إلى أنه «كان متشوقاً جداً لمعرفة من كتبها».وتبدأ الرسالة بالقول «تحيات حارة من أسطول الشرق الأقصى الروسي».

وذكرت الرسالة المقتضبة «نتمنى لكم صحة جيدة وعمراً مديداً وإبحاراً سعيداً». ومن الرسالة يتضح أن من كتبوها هم طاقم سولاك وهي واحدة من سفن أسطول الصيد في الشرق الأقصى الروسي.

وعثرت رويترز على كاتب الرسالة، ويدعى أناتولي بوتسانينكو، في سيفاستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم على ساحل البحر الأسود. واسترجع بوتسانينكو، وهو بحار سابق يبلغ من العمر 86 عاماً، ذكريات كتابة الرسالة قبل نصف قرن مع زملائه.