تلوث الهواء وراء الاضطرابات الذهنية

المصدر: دبي - البيان

أفادت دراسة أمريكية-دنماركية أخيراً، بأن الأشخاص الذين يعيشون طفولتهم في مناطق بمستويات عالية من تلوث الهواء، هم أكثر عرضة للمعاناة من الاضطرابات الذهنية لاحقاً.

وسبق لدراسات أخرى أن ربطت تلوث الهواء بمشكلات مثل الخرف والاكتئاب، لكن دراسة جامعة «شيكاغو» الأخيرة بيّنت، بعد فحص بيانات التأمين لـ151 مليون أمريكي على مدى عقد، أن اضطراب ثنائي القطب كان معدله أعلى بنسبة 27% في المناطق الأكثر عرضة لتلوث الهواء. وفي دراسة مماثلة على بيانات 1.4 مليون شخص في الدنمارك، كانت معدلات الاضطرابات الذهنية بالمناطق الأكثر تلويثاً أعلى بنسبة 29% لاضطراب ثنائي القطب و148% للفصام و51% للاكتئاب و162% للاضطرابات الشخصية.

وذكر الفريق أنه أجرى أبحاثه بعدما وجد أن الجينات لا تفسّر بالكامل لماذا يعاني بعض الأشخاص من الاضطرابات دون غيرهم. فيما يأخذ البعض على الدراسة أنها لم تأخذ مشكلات، مثل التنمر وغيره عين الاعتبار.