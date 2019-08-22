ريهام سعيد تثير جدلاً في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرضت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، لهجوم شديد بعد حديثها عن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد، وذلك خلال حلقة برنامجها "صبايا"، على شاشة الحياة، مساء الأربعاء.

وجاء الهجوم على ريهام سعيد بسبب سخريتها وانتقادها لأصحاب السمنة المفرطة، وقالت في برنامجها: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر"، وتابعت: "منظرك بيكون مش حلو وأنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".

وأثنت الإعلامية المصرية على مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمواجهة السمنة، وقالت: "مبسوطة إن عندنا رئيس لديه وعي إنه يقول للشعب خس، والكوميكس اللي ظهرت على ذلك جهل، لأنه من الحاجات الأساسية إن الشعب يكون متحضر وصحته كويسة وغير مصاب بالسمنة".

وهاجم البعض ريهام سعيد بسبب حديثها عن الموضوع وعدم اختيار مصطلحات مناسبة، وأشار آخرون إلى أن السمنة تكون مرضا في بعض الأحيان، وتمنع الأوضاع المادية الصعبة أولئك من العلاج.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن العام الماضي، أن 25% من الشعب المصري وزنهم طبيعي، فيما يتمتع الباقون بوزن زائد أو يعانون من السمنة أو السمنة المفرطة، "ما يمكن أن يتحول إلى أمراض تؤذي الناس، وعبء على أجهزة الجسم، وهذه أرقام كبيرة وضخمة".