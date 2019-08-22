يتزوج ثانيةً لأنه نسي ذكريات زواجه الأول

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

تزوج بيل دونكان (71 عامًا) من زوجته آن (69 عامًا) ثانية في حفل زفاف مؤثر في منزلهما في أبردين الأسكتلندية.

وبحسب "ميرور" البريطانية فإن بيل يعاني من الزهايمر وقد نسي بالفعل بأنه متزوج، مع خسارته جزءاً كبيراً من ذاكرته يتعلق بأشواط عديدة من مسيرة حياته.

بيد أن الزوجة التي تشكلت كصديقة بيل الجديدة في مخيلته اقترحت خطوة الزواج الجديد، مؤكدةً أنها تشعر بالسعادة تماماً كما كانت مع بيل قبل 12 سنة.

وتم تجديد العهود في 12 أغسطس الماضي، بحضور مجموعة صغيرة من الأصدقاء وأفراد العائلة.

علماً بأن الزوجين قد سبق لهما الالتقاء عام 2001 عندما كان بيل يعمل كفنان وساحر في أبردين. وخلال وقت قصير من تشخيص إصابته بالخرف بدأت صحته تتدهور شيئاً فشيئاً ليفقد ذكريات اللحظات الثمينة، بما في ذلك يوم زفافه.