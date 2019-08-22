«إف 16» للبيع بـ8.5 ملايين دولار

المصدر: دبي - البيان

عرضت شركة أمريكية، مقرها ولاية فلوريدا، مقاتلة «إف 16» مصنوعة قبل نحو 40 عاماً للبيع. وحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، فإن العرض النادر من نوعه أحدث تفاعلاً كبيراً على شبكة الإنترنت، ووضعت الشركة المتخصصة في تأجير الطائرات 8.5 ملايين دولار ثمناً للطائرة.

ولدى تفحص صفحة المقاتلة القديمة المتعددة المهام، يمكن مشاهدة صورة لها واسم طرازها الكامل، فضلاً عن سبل التواصل مع الشركة للراغبين في شراء الطائرة. وتقوم الشركة بتحسينات على الطائرة، مثل ربطها بنظام بيانات، وإضافة نظام تحديد الموقع العالمي «GPS»، ويمكن أن تصل سرعة المقاتلة القديمة إلى 1573 ميلاً في الساعة.