التدخين في المنزل جريمة في تايلاند

المصدر: دبي - البيان

أفادت مواقع إخبارية بأن التدخين داخل المنازل في تايلاند يعد جريمة يمكن أن تزج المدخن بالسجن، وفقاً لقانون جديد تم تشريعه ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 20 الجاري.

ووفقاً لموقع «نيوز 18» الإخباري، فإن القانون الذي سنته وزارة التنمية الاجتماعية بالبلاد يهدف إلى الحد من التدخين داخل المنازل، باعتباره أمراً يشكل خطورة على صحة الآخرين المقيمين تحت السقف ذاته، وهو في تلك الحالة يعد نوعاً من أنواع «العنف المنزلي».

كما أن التدخين في تلك الحالة يمكن أن يؤدي إلى محاكمتين، الأولى في المحكمة الجنائية بتهمة «الاعتداء المنزلي» بدافع التدخين، والأخرى في المحكمة المركزية للأحداث والأسرة.