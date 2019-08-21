ضفدع حي في علبة سلطة

المصدر: البيان الالكتروني

«هذا مثير للاشمئزاز» تُلخص الجملة السابقة معظم التعليقات التي طالت مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع ووسائط الإنترنت لعلبة سلطة عضوية من الخس، لم يكن من المتوقع أن يكون من بين مقاديرها ضفدع على قيد الحياة. وبحسب مواقع إخبارية فإن عائلة في مقاطعة ويسكونسن الأمريكية كانت تتحلق على طاولة العشاء، ليباغتهم الضفدع بالقفز داخل علبة تعود لشركة «سيمبل تروث».

يطرأ على الأذهان مباشرة أمران، ألا وهما كيفية وصول ذلك الكائن في علبة للخضروات، والآخر مدى ما يثيره المشهد من اشمئزاز.

سارع أفراد العائلة لالتقاط مقاطع فيديو وقد عمد أحدهم لتحميله على موقع «تويتر»، مع تذييله بتعليق: «شهية طيبة.. لا شيء أجمل من سلطة بنكهة ضفدع حي».