0.7 % فقط حصّة «العربية» من محتوى الإنترنت

حلّت اللغة العربية بين الأقل عالمياً في المحتوى المنشور عبر شبكة الإنترنت في عام 2018، فيما استأثرت «الإنجليزية» بما يزيد على نصف المحتوى العالمي، وفقاً لإحصائية نشرها، أمس، موقع «دبليو 3 تيكس»، (W3Techs) الشبكي، المعني بالإحصائيات المتعلقة باستخدامات الإنترنت حول العالم.
ولم يتجاوز نصيب اللغة العربية 0.7%، ما منحها المركز الــ 17 على القائمة، بينما بلغ نصيب «الإنجليزية» من محتوى الإنترنت، بحسب الإحصائية، (54.1%). وكان المركز الثاني من نصيب اللغة الروسية، حيث بلغت حصتها 6.6%. وجاءت «الألمانية» ثالثة، حيث بلغ نصيبها 5.5%؛ فيما احتلت «الإسبانية» المركز الرابع بحصة بلغت 4.9%.
وحلت اللغة الفرنسية خامسة (3.7%)؛ و«اليابانية» سادسة (3,4%). وجاءت اللغات البرتغالية، (2.8%)، والإيطالية (2.2%)؛ والبولندية (1.7%)، في المراكز من السابع وحتى العاشر على التوالي.
ومن الجدير بالذكر أن الصين جاءت في المركز الــ 11، حيث بلغ نصيبها 1.6% فقط.