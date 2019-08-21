اكتشاف أسماك جديدة في القطب الجنوبي

المصدر: دبي - البيان

أظهر فيلم وثائقي حول بعثة علماء انطلقت إلى القارة القطبية الجنوبية أخيراً، اكتشاف أنواع جديدة من الأسماك «لم يسبق أن شوهد مثلها من قبل».

وأفاد موقع صحيفة «ذا صن» البريطانية، بأن مخلوقات غريبة تم استخراجها من أعماق المحيط خلال انطلاق البعثة التي كشفت عن أغرب أنواع الحياة البحرية.

الوثائقي وعبر «يوتيوب»، كشف أن تلك الأنواع قد تكون جديدة بالكامل، تحديداً السمكة التي أثارت اهتمام العلماء الذين استغربوا نمط الألوان على زعانفها.

وركزت البعثة على الصيد بالشباك في قاع البحر لمراقبة المخلوقات، وأسفرت جهودهم عن اكتشافات مثيرة للاهتمام، بما في ذلك الكثير من الإسفنج البحري والأسماك.