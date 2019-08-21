ألوان أكياس القمامة تزج بريطانية بالسجن

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أمٍّ لثلاثة أطفال وحكم عليها بالسجن؛ لأنها ألقت قمامتها في أكياس باللون الأسود بدلاً من اللون البرتقالي الذي قررته البلدية.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الشرطة البريطانية ضبطت ليندسي ويب (34 عاماً) وهي تلقي أكياس قمامة بلون أسود بدلاً من البرتقالي، 3 مرات في منطقة إيبسويتش بمدينة سوفولك. ودافعت ويب عن نفسها بالقول، إنها طلبت أكياس قمامة برتقالية من البلدية، كما هو مقرر، غير أنهم لم يوصلوا الأكياس إليها أبداً.

واستدعت المحكمة ويب لمواجهتها بأنها ارتكبت مخالفة إلقاء القمامة في أكياس بألوان مخالفة 3 مرات، لكنها لم تحضر إلى المحكمة، واضطرت الشرطة لإلقاء القبض عليها واحتجازها لعدم المثول أمام المحكمة.

غرامة

بيد أن المحكمة أطلقت سراحها بعد أن حكمت عليها بدفع غرامة 50 جنيهاً استرلينياً لبلدية إيبسويتش، إضافة إلى حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ المشروط.

وقالت ويب لصحيفة «تلغراف»، إن كل ما فعلته هو أنني ألقيت القمامة في أكياس بألوان خطأ، ثم تفاجأت بضابطي شرطة يطرقان بابي ويلقيان القبض علي أمام أطفالي الصغار.

كابوس

وأضافت: «هذا أمر غير معقول، البلدية لم ترسل إلي أكياس القمامة الصحيحة من قبل، ومن الصعب الانتظار لوصول أكياس البلدية، لأن القمامة تجمع الحشرات والفئران حولها، ولابد من التخلص منها بسرعة، لقد كنت في كابوس أنا وعائلتي بسبب هؤلاء الناس».