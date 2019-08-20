شاهد .. تمساح يتسلق قاعدة عسكرية أمريكية يشعل مواقع التواصل

المصدر: وكالات

رصد شريط فيديو تداوله رواد مواقع التواصل على نطاق واسع، تمساحاً في وضع غير مسبوق، بالنسبة إلى طبيعته الزاحفة.

وذكرت صحيفة "hindustantimes"، اليوم الثلاثاء، أن "سيدة أمريكية نشرت صوراً ومقاطع فيديو لتمساح ضخم في ولاية فلوريدا، وهو يتسلق سياج قاعدة عسكرية جوية في الولاية".

وكتبت كريستينا ستيوارت على "فيسبوك"، تعليقاً مرفقاً بالفيديوهات والصور: "عندما يقولون لك إن هناك تمساحاً في المنطقة، فإنه لزاماً عليك أن تذهب وتراه بعينيك".

ونال منشورها على الفيسبوك تفاعلاً كبيراً، إذ أعاد نشره أكثر من 3700 مستخدم على الأقل، حتى أمس الاثنين، وأظهر رواد مواقع التواصل، انبهارهم بهذه الظاهرة غير المعتادة من جانب حيوان زاحف على الأرض.