بالفيديو .. أحلام ترعى الأغنام في جبال السعودية

من قلب جبال مدينة أبها في المملكة العربية السعودية، أطلعت الفنانة الإماراتية أحلام في هيئة راعية أغنام.
ونشرت أحلام مقطع فيديو لها في حسابها الرسمي عبلى " إنستغرام " وهي ترعى الأغنام في ربوع مدينة أبها.
وظهرت أحلام ، تسير وسط الأغنام في أراضٍ ريفية بمدينة أبها.
وأرفقت أحلام تعليقاً على الفيديو قالت فيه: " من أبها الجميلة" .
وقامت أحلام بجولة سياحية في مدينة أبها بعد حفلها الأخير الذي أحيته على مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة، خلال افتتاح "موسم السودة " .
أحلام ترعى الأغنام في جبال #السعودية https://t.co/BLEjohyNob@AhlamAlShamsi #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/8plZFsHpFR— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 20, 2019