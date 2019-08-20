يصنع البيتزا في 27 ثانية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

عندما تكون جائعاً، يمكنك أن تلتهم فطيرة البيتزا في دقائق، ولكن كم من الوقت تحتاجه لصناعتها؟! الطاهي زاجروس جاف يتحدى الزمن بصنعه البيتزا في 27 ثانية فقط، ما يعني 133 فطيرة بيتزا في الساعة الواحدة، وفق ما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية أمس، حاصلاً لقاء هذا الرقم القياسي على لقب أسرع طاهي بيتزا في أوروبا للعام الثالث على التوالي.

ودافع زاجروس عن لقبه في مسابقة أسرع صانع بيتزا في أوروبا، التي يشارك فيها طهاة من جميع الدول الأوروبية، وأثبت جدارته بالحفاظ على لقبه.

وتشمل المسابقة صناعة فطيرة بيتزا بقطر 13 بوصة، وتحتوي على شرائح من البابيروني و142 غراماً من عش الغراب و198 غراماً من شرائح الجبن.