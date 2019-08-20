«هواء الألب» المعبأ مرشح لجائزة العار

المصدر: جنيف - د ب أ

أدرجت مجموعة «مبادرة الألب»، التي تكافح أعمال النقل المضرة للبيئة، شركة سويسرية تقوم بشحن هواء جبال الألب المعبأ إلى آسيا بين المرشحين لـ«جائزة الشحن المنافي للعقل» للعام الجاري، وهي الجائزة التي يطلق عليها جائزة العار البيئية.

وفي حين أن شركة «سويس أير ديلوكس» تقول إن منتجها جيد للرئتين والقلب والرجولة، فإن «مبادرة الألب» أشارت أمس إلى شحن العبوات إلى دول مثل تايلاند. والمرشح الثاني في التصويت الإلكتروني على جائزة العار هو شركة «فوس» النرويجية للمياه المعبأة، التي تنقل لمسافة أكثر من 1500 كيلومتر إلى متاجر «ميجروس» السويسرية.

وقال جون بولت، رئيس مبادرة الألب: «الكثير من الانتباه مطلوب لتجنب المنتجات التي لا تفعل شيئاً لتحسين حياتك».