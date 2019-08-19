سعودية تخطف رضيعاً من مستشفى في بريدة والشرطة تتدخل

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت شرطة منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية من العثور على الطفل الرضيع الذي فقد من مستشفى الولادة والأطفال في مدينة بريدة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم إنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بتاريخ 15 / 12 / 1440هـ عن فقدان طفل رضيع من داخل مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن العثور على الطفل وإعادته إلى المستشفى.

وأكد المتحدث بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم التوصل إلى المتهمة بهذه الجريمة، موضحا أنها مواطنة سعودية في العقد الرابع من العمر، وأنه تم القبض عليها، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

واختتم المتحدث الإعلامي حديثه بالقول: "شرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره".