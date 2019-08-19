هُلاميات مبتكرة لجروح الأمعاء

المصدر: دبي ـ البيان

ابتكر باحثون في جامعة «هارفرد»، هُلاميات مائية من «البروبيوتيك» قادرة على معالجة جروح الأمعاء التي لا تصلها علاجات أخرى، في ابتكار سوف يفتح الباب أمام استراتيجيات شفاء حيوية جديدة.

وأفاد موقع «ذا هارفرد غازيت» بأن الباحثين في معهد ويس للهندسة المستوحاة بيولوجياً في الجامعة صنعوا هلاميات مائية من ألياف نانوية مخاطية يمكن تطبيقها كـ«هُلاميات حيّة» متجدّدة ذاتياً على سطح الأمعاء عن طريق الحقن أو الرش أو تقنيات التنظير لختم الجروح.

وقال نيل غوشي، أحد معدي الدراسة في المعهد: «يمكننا برمجة الماكينة الطبيعية المنتجة لألياف نانوية لنوع بكتيريا مثل الاشريكية القولونية (E. Col) غير المسببة للأمراض،لإنتاج هُلاميات مائية تتصف باللزوجة وقدرات مخاطية لاصقة، على أن يجري ضبطها بشكل يتوافق مع أقسام معينة في الجهاز الهضمي للفرد، حسب تكوينها وبنيتها المخاطية خاصة».