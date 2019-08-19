«مخلل» يعالج الصلع

كشفت دراسة علمية جديدة عن نوع مخلل تشتهر به كوريا الجنوبية يعرف بـ«كمشي»، كوّن علاجاً فعالاً للصلع، حيث يمنع تساقط الشعر ويزيد كثافة الموجود منه.

وذكر تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن هذا الطبق المكون من الكرنب (الملفوف) المخمر والبصل والثوم وصلصة السمك وتوابل أخرى حارة، يساعد في الحفاظ على أمعاء صحية، ويمكن أن يساهم في علاج الصلع.

ويحظى الطبق الكوري بشعبية كبيرة لدى المستهلكين المهتمين بالصحة لأنه معروف بصفاته الحيوية الجيدة. وجاءت الأبحاث لتؤكد أن «الكمشي» يساعد على تكثيف الشعر الموجود ونمو شعيرات جديدة خلال أسابيع.

وأجرى الباحثون في جامعة «دانكوك» دراسة على 23 رجلاً، بعضهم في المراحل المبكرة من تساقط الشعر والبعض الآخر يعاني من وجود شعر رقيق في مقدمة رأسه، وتناولوا الكمشي قبل الإفطار وقبل النوم، وبعد شهر واحد ارتفع متوسط عدد الشعرات من حوالي 85 شعرة في كل سم مربع من فروة الرأس، إلى 90، ثم 92 شعرة بعد 4 أشهر من تناول «الكمشي». دبي - البيان